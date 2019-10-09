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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 01:17

sınırındaki camilerden sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla 'na destek amacıyla 'nın sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki camilerde sela okundu ve dua edildi.

Suriye sınırındaki camilerden sela okundu

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince () Milli ile Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı başlatılan 'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.

Verilen talimatla Akçakale ve Ceylanpınar'daki camilerde önce sela okundu, ardından da Türkçe ve Arapça dualar edildi.


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