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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 01:52

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çarpıcı Trump yorumu: Tweet atıyor çünkü...

dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan , özellikle Suriye'deki Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Trump'ın tweetlerine yönelik soruya da çarpıcı bir cevap verdi. Başkan Erdoğan, "Sayın Trump konusunda doğru bir karar verdi. Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat ve güvenlik bürokrasisi Başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor." ifadelerini kullandı.

Başkan'dan çarpıcı Trump yorumu: Tweet atıyor çünkü...

ziyareti dönüşünde uçakta beraberindeki medya temsilcileriyle sohbet etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BASKILARI HAFİFLETMEK İÇİN..."
Erdoğan, Trump'ın attığı tweetlere yönelik soruya cevap verirken, "Sayın Trump konusunda doğru bir karar verdi. Pazar akşamı yaptığımız telefon görüşmesinde kendisiyle karara bağladık. Fakat ve güvenlik bürokrasisi Başkanlarının talimatlarını yerine getirmiyor. Siyasiler ve medya Trump üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. O da bu baskıları hafifletmek için mecburen tweet üzerinden bazı mesajlarını veriyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İFADELERİ BASKILARI ÖNLEMEYE YÖNELİK
Trump karşıtı çevrelere tweet'lerle mesaj veriyor. ABD'de 'da görüşmeniz olacak. Washington'daki karışık durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Bu beyefendi () dürüst bir insan değil. Genel Kurulu'nda randevu istedi, verdim, görüştük. Türkiye'ye geldiğinde de Külliye'de kendisiyle görüştüm. Kendisine /'ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu, bu mücadelede Afrin olayının nasıl geliştiğini anlattım. Döndükten sonra bunların bir terör örgütü olduğunu, bunların Kürtlerle alakası olmadığına dair mesajları vardı. Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Sayın Trump ile ikili ilişkilerimizi sürdürürken de Türkiye-ABD ilişkilerini de güçlendirme gayretimiz var. F-35'ler için de açıklamaları var. "Parçalarını Türkiye yapıyor" diyor. Şimdi tablo bu olunca herkesin düşünmesi lazım. 13 Kasım'da Washington'da bunları ele alacağız. Belli çevrelerin baskılarını önlemeye yönelik ifadeler.

"YENİLİR YUTULUR DEĞİL!"
Ben şunu açıklamak zorundayım. Ne biliyorsam dobra dobra söylüyorum. Yanımda tutuyor Sayın Trump'ı arıyor. Trump o esnada uçakta. Seçim kampanyası kapsamında Houston'a gidiyordu. Biz tabi uçakta Sayın Trump ile konuştuk. "Bugün döneceğim yarın da görüşeceğiz" dedi. Daha sonra, Sayın Turmp'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir yutulur değil. Siyaset, dürüstlük üzerine yapılırsa prim kaydeder, yapılmazsa sen de edindiğin arkadaşlarını kaybedersin.

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