Geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetini favori listesine ekleyerek büyük bir skandala imza atan ABD Büyükelçiliği, olayın ortaya çıkmasının ardından özür üstüne özür dilemişti. FETÖ'cü Ergun Babahan ile herhangi bir ilişiği olmadığını iddia eden yetkililer, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından ise Babahan ve birçok FETÖ'cüyü takibe devam etti.

ÖRGÜT ÜYELERİNE YAKIN MARKAJ

Başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere örgüt üyelerine sahip çıkan ABD, sosyal medyada da üyeleri yakın markaja aldı. Olayı basit bir "like" olarak küçültmeye çalışan büyükelçilik yetkilileri, twitter hesabından takip edilen FETÖ'cüler ile ilgili ise herhangi bir aksiyon almadı.

USLU, CAN DÜNDAR VE BARANSU DA LİSTEDE

Büyükelçiliğin sosyal medyada takip ettiği FETÖ hesapları Ergun Babahan ile sınırlı kalmadı. Elçilik hesabının takipçi listesinde Emre Uslu, Can Dündar, İlhan Tanır, Mehmet Baransu, Mustafa Akyol, Gürcan Balık gibi FETÖ üyeleri de yer alıyor. Babahan'ın tweetinin beğenilmesinin ardından özür üstüne özür dileyen ABD Büyükelçiliğinin, takip edilen hesaplar ile ilgili bir işlem yapmaması ise özrünün ne kadar samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE BÜYÜKELÇİLİK TARAFINDAN TAKİP EDİLEN FETÖ'CÜ HESAPLAR













