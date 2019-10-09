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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 12:36

Skandal beğeni sonrası özür üstüne özür dileyen 'nin takip listesi 'cü kaynıyor

elebaşına sahip çıkan, birçok FETÖ'cü isme de kucak açan ABD, örgüt elemanlarına sosyal medyadan desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün FETÖ firarisi 'ın Bahçeli'yi hedef alan paylaşımını favorileri arasına ekleyen , olayın ortaya çıkmasının ardından özür üstüne özür dilerken; takip listesindeki FETÖ'cü isimleri takibe ise devam etti.

ABD Büyükelçiliği'nin takip listesi FETÖ'cü kaynıyor

Geçtiğimiz günlerde 'cü 'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan tweetini favori listesine ekleyerek büyük bir skandala imza atan , olayın ortaya çıkmasının ardından özür üstüne özür dilemişti. FETÖ'cü Ergun Babahan ile herhangi bir ilişiği olmadığını iddia eden yetkililer, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından ise Babahan ve birçok FETÖ'cüyü takibe devam etti.

ÖRGÜT ÜYELERİNE YAKIN MARKAJ
Başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere örgüt üyelerine sahip çıkan ABD, sosyal medyada da üyeleri yakın markaja aldı. Olayı basit bir "like" olarak küçültmeye çalışan büyükelçilik yetkilileri, twitter hesabından takip edilen FETÖ'cüler ile ilgili ise herhangi bir aksiyon almadı.

USLU, CAN DÜNDAR VE BARANSU DA LİSTEDE
Büyükelçiliğin sosyal medyada takip ettiği FETÖ hesapları Ergun Babahan ile sınırlı kalmadı. Elçilik hesabının takipçi listesinde , Can Dündar, İlhan Tanır, , Mustafa Akyol, Gürcan Balık gibi FETÖ üyeleri de yer alıyor. Babahan'ın tweetinin beğenilmesinin ardından özür üstüne özür dileyen ABD Büyükelçiliğinin, takip edilen hesaplar ile ilgili bir işlem yapmaması ise özrünün ne kadar samimi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İŞTE BÜYÜKELÇİLİK TARAFINDAN TAKİP EDİLEN FETÖ'CÜ HESAPLAR






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