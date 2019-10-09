Çatalca'da yaşayan 85 yaşındaki Bedri Ayhan, 28 Eylül günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ayhan'ın cenazesine otopsi yapılması istendi. Bunun üzerine cenaze otopsi işlemi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenazeyi teslim alan aile, 1 Ekim'de Çatalca Dağyenice köyünde toprağa verdi.
Adli Tıp'ta görülmemiş hata! Afrikalı adamı Çatalca'ya gömdüler!
İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yaşanan cenaze skandalı bu kadarı da olmaz dedirtti. Tatil için geldiği Türkiye’de hayatını kaybeden Afrikalı Jacobus Johannes Nelson'ın cenazesi, otopsi sırasında Çatalcalı Bedri Ayhan'ın cenazesi ile karıştı. Çatalcalı aile Afrikalı adamın cenazesini alarak köylerinde defnetti. Hatanın fark edilmesiyle birlikte cenaze mezardan çıkartılarak tekrar Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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