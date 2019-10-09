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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 12:20

'den 'ye tam destek!

’nin Fırat’ın doğusuna yapmaya hazırlandığı a bir destek de ’den geldi. Ruhani, “Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" açıklamasını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Türkiye'ye tam destek!

'nin Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıkları devam ederken 'den açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

İRAN'DAN TÜRKİYE-IRAK SINIRINDA ASKERİ TATBİKAT
İran su, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi.

Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

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