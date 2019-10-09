Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.10.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 20:23

'ndan açıklaması

oluşturmak amacıyla saat 16.00'da başlayan ile ilgili basın açıklaması yapan , "âtı ve âtı’nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerini kullandı.

MSB'den flaş açıklama! Sivillerin zarar görmemesi için...

Başkan , oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından saat 16.00 itibarıyla , Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekata başladı.

Harekatla ilgili basın açıklamasında bulundu.

"HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLMEKTEDİR"
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile hazırlanan "Barış Pınarı Harekât Planı" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00'dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, GK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015), 2254 (2015) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, 'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

âtı ve âtı'nda olduğu gibi, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta, sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMilli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri