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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 19:53

/PKK'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı /PKK'lı teröristlerde paniğe yol açtı. 'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktıkları görüldü.


'nin kuzeyindeki Rasulayn'da /PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi. 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince () Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

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