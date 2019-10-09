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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 17:44

MSB'den Harekatı'na ilişkin açıklama!

, Harekâtına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekatın saat 16:00'da başladığı duyuruldu.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama!

'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." denildi.

MSB: SAAT 14:00'TEN İTİBAREN BİLGİLENDİRME YAPILDI
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren bilgilendirildiğini açıkladı.

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