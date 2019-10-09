MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır." denildi.

MSB: SAAT 14:00'TEN İTİBAREN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren bilgilendirildiğini açıkladı.