Türkiye Suriye'de güvenli bölge oluşturmak amacıyla Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. Barış Pınarı Harekatı ilk olarak Suriye'de tespit edilen bölgelerin obüslerle bombalanmasıyla başladı. Operasyonun başlamasıyla birlikte vatandaşlar Rasulayn ve Tel Abyad hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rasulayn ve Tel Abyad nerede sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

RASULAYN NEREDE?

Rasulayn, idari bakımdan Hasiçi Valiliğine bağlı Suriye şehridir. Rasulayn'ın yüksekliği 360 metrede yer almaktadır. Nüfusu 55.247 kişi olan Rasulayn'da, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler ve Çeçenler bulunmaktadır. Öte yandan Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar ile bitişik olarak bir sınır kapısı da yer almaktadır.

İşte Rasulayn'ın haritada yer aldığı bölge…