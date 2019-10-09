Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. İlk olarak YPG'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde Türk savaş uçaklarının sorti yaptığı anlar görüntülendi.
DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI PEŞ PEŞE HAVALANDI
Suriye'nin Rasulayn şehrindeki PYD mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor.
Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.
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