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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 17:18

F-16'lar 'nin üstüne bomba yağdırıyor!

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı. ’dan peş peşe havalanan F-16 uçakları 'nin hakimiyetindeki Resulayn'a bomba yağdırdı. Bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

, Fırat'ın doğusuna yönelik harekata başladı. İlk olarak 'nin hakimiyetindeki Resulayn'a Türk savaş uçakları bomba yağdırıyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde Türk savaş uçaklarının sorti yaptığı anlar görüntülendi.

DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI PEŞ PEŞE HAVALANDI
'nin Rasulayn şehrindeki mevzilerinde art arda patlamalar meydana geldi. 4 şiddetli patlama sesinin yükseldiği bölgeden dumanlar yükseliyor.

Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı.

8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırıyor.

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