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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 20:53

Son dakika: Terör örgütü / o bölgeyi terk ediyor!

'de terör örgütü /, kontrolü altındaki Rasulayn kentinde askerlerinin çekilmesi nedeniyle kontrol noktalarını terk etti.

Terör örgütü PKK/YPG o bölgeyi terk ediyor!

Başkan , Başkanı 'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin 'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (), Suriye'nin doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor.

/ kontrolündeki Rasulayn'da daha önce giriş çıkışlar PKK/YPG tarafından kontrol altında tutulurken, örgüt üyesi teröristlerin ABD askerlerinin çekilmesinin ardından kontrol noktalarını boşalttıkları gözlemlendi.

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