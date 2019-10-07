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Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi sınır hattında büyük hareketlilik var. Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Operasyon ise an meselesi.

07.10.2019 20:36 - Son Güncelleme: 07.10.2019 20:36
Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi

İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, Yayladağı'na doğru yola çıktı.

Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi

Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru ilerledi. Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi
Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi
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