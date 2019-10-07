Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi sınırda büyük hareketlilik! Operasyon an meselesi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesi sınır hattında büyük hareketlilik var. Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Operasyon ise an meselesi.
07.10.2019 20:36
- Son Güncelleme: 07.10.2019 20:36
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