Son dakika haberine göre, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı olası harekat öncesi İran ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
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