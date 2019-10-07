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  • 07.10.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:47

'den 'nin operasyonuna destek!

'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusunda yapmaya hazırlandığı operasyona Birleşmiş Milletlerden de destek geldi. yaptığı açıklamada, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız" ifadelerini kullandı.

BM'den Türkiye'nin Suriye operasyonuna destek!

Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis şu ifadeleri kullandı: "('nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) ile çok yakın koordinasyona hazırız."

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