BM'den Türkiye'nin Suriye operasyonuna destek!

BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis şu ifadeleri kullandı: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız."
Ayrıntılar geliyor...
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis şu ifadeleri kullandı: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız."
Ayrıntılar geliyor...
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