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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 09:29

'cü emekli albaydan itiraf: "Rütbemi Gülen taktı!"

’nün ’daki yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmada gözaltına alınan emekli A., FETÖ ile ’nde tanıştığını, 1998’de üsteğmen olduğunda ziyaret ettiği teröristbaşı ’in rütbesini elleriyle omzuna taktığını itiraf etti.

FETÖ'cü emekli albaydan itiraf: Rütbemi Gülen taktı!

'nün 'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan emekli A. itirafçı oldu.

İbrahim A. verdiği ifadede, 15 Temmuz darbe girişiminin ayağını organize eden Kurmay Albay Muzaffer Düzenli ile aynı örgüt evinde kaldığını kaydetti.

Komutanlık ve Karargâh Subaylığı sınavını örgütün kendisine verdiği sorular sayesinde kazandığını anlatan İbrahim A. "'da çalıştığım dönemde Çetin kod adlı örgüt elemanı laptopunu açarak Excel sayfası üzerinde benim çalıştığım askeri birlikte çalışan tüm personelin isim listesinin bulunduğu bölümlere haklarında bildiğim tüm bilgileri girmemi istedi. Ben de bilgileri girdim" ifadelerini kullandı.

RÜTBESİNİ TERÖRİSTBAŞI GÜLEN TAKMIŞ
FETÖ ile Kuleli Askerî Lisesinde tanıştığını anlatan İbrahim A, 1998'de üsteğmen olduğunu, o tarihte görüştüğü Emin kod adlı örgüt imamının kendisini Altunizade'deki FEM dershanesinin beşinci katına götürüp FETÖelebaşı ile görüştürdüğünü aktardı. İbrahim A. "Fetullah Gülen'in odasına girmeden önce, askerî kıyafetimden rütbeleri sökmüştüm. Elini öpmek istedim öptürmedi. Gülen, rütbenin birini omzuma taktı, beni alnımdan öperek 'TSK benim göz bebeğim, aynı yolda devam et' dedi. Daha sonra bana kalem hediye etti ve oradan ayrıldık" dedi.

Darbe girişiminden dört gün önce emekli olan İbrahim A'nın ankesörlü hatlardan 18 defa arandığı tespit edildi.

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