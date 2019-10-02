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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 17:45

sanığı örgütün şifresini itiraf etti!

'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin devam eden davada itirafçı olan eski yüzbaşı M.G, "Şu anda eşim ve çocuğumun yüzüne bakamıyorum" ifadelerini kullandı. Örgüt üyelerinin kendisile ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptığını da itiraf eden M.G "Ankesörlü telefondan uzun konuşmalar yapılmazdı, şifreli ve kısa konuşmalar gerçekleştirilirdi. 'Ne zaman sinemaya gideceğiz', 'Ne zaman halı sahaya gidiyoruz' gibi şifreli konuşmalar yapılırdı. Bu ifadeler 'Ne zaman sohbet toplantısı yapıyoruz' anlamına geliyordu." dedi.

FETÖ sanığı örgütün şifresini itiraf etti!

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri () içine sızmış örgüt üyeleri deşifre edilmeye devam ediliyor.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ
Ankesör soruşturmaları kapsamında Muğla'da 11 Aralık 2018'de yakalanarak Antalya'ya getirilen yüzbaşı M.G. etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu, örgüte dair bildiklerini anlattı.

TSK'den ihraç edilen eski yüzbaşı M.G, ortaokul yıllarında tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle FETÖ ile tanıştığını, "Oğuz" kod adıyla 23 yıl boyunca örgüt içindeki yapılanmada yer aldığını belirtti.

ŞİFRE: "HALI SAHAYA GİTMEK"
Örgüt üyelerinin kendisiyle sürekli ankesörlü telefon görüşmesi yaptığını ifade eden M.G, "Benden sorumlu olanları aradığım zaman, cep telefonuyla kendileriyle irtibata geçmemem konusunda beni uyarırlardı. Ankesörlü telefondan uzun konuşmalar yapılmazdı, şifreli ve kısa konuşmalar gerçekleştirilirdi. 'Ne zaman sinemaya gideceğiz', 'Ne zaman halı sahaya gidiyoruz' gibi şifreli konuşmalar yapılırdı. Bu ifadeler 'Ne zaman sohbet toplantısı yapıyoruz' anlamına geliyordu." diye konuştu.

Toplantılarda TSK içindeki üst rütbelilerin deşifre olmaması için nasıl davrandığı hakkında bilgi verildiğini aktaran M.G, evlerinden seccade ve dini kitaplar bulundurmamaları, alkollü toplantılarda içki içmeleri gibi telkinlerde bulunulduğunu kaydetti.

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