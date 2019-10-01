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  • 01.10.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 15:30

ile röportaj yapan lı sunucudan şok açıklama: Amerikan istihbaratı gözetiminde...

Hain terör örgütü 'nün elebaşı ile röportaj yapan TV sunucu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gülen'in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini söyledi.

FETÖ ile görüşen Mısırlı sunucudan şok açıklama!

'da Sisi'ye yakın TV, elebaşı 'le Pensilvanya'daki malikanesinde röportaj yaptı. Röportajı yapan TEN TV'nin sunucusu , Gülen ile Amerikan istihbaratının himayesinde söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti.

El Dihi Gülen'in darbeyle göreve gelen Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi'ye dua ettiğini de belirtti. TEN TV ise, Gülen'den, "ruhani bir şahsiyet" olarak söz etti.

El Dihi, gazetesine mülakata dair yaptığı açıklamalarda, Gülen'in, Amerikan istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

'MISIR'A GELMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ'
El Dihi, Gülen'in Mısır'a gelmek istediğini belirterek, "Kendisini Mısır'a davet ettim ve bana geleceği hususunda vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi için dua etti. El Sisi'yi muhlis, Allah'tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı" dedi.

NE OLMUŞTU?
Mısır'da darbeci Sisi'ye bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı 'i canlı yayın konuğu yapmıştı. El Dihi Gülen'in darbeyle göreve gelen Sisi için "muhlis ve halkının çıkarına çalışan biri" şeklinde övgüler dizdiğini ve Sisi'ye dua ettiğini belirtirkem TEN TV ise, Gülen'den, "ruhani bir şahsiyet" olarak söz etmişti.

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