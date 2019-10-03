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  • 03.10.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 13:57

'cülerden birbirlerine !

5 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutuklanarak ne giren üyelerinin, cezaevine yeni giren FETÖ'cülere ajan testi yaptığı ve testi geçenleri aralarına aldığı ortaya çıktı.

FETÖ'cülerden birbirlerine ajanlık testi!

Örgütün cezaevlerinde farklı bir strateji izlediği, yeni tutuklananlara ilk aşamada ajan muamelesi yaparak dışladığı tespit edildi. Örgütün üst seviye mensuplarının, ne yeni giren 'cü tutuklulara ajan testi yaptığı, testi geçenleri aralarına kabul ettiği belirlendi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, FETÖ'nün itirafçı sayısını daha fazla yükseltmemek, cezaevlerindeki mensuplarına moral vermek için çabaladığı ancak buna rağmen cezaevlerinde çözülmelerin arttığı, çok sayıda itirafçı başvurusu yapıldığı bildirildi.

HAREKET ALANLARI YURTDIŞI
Güvenlik kaynakları, soruşturmaların, örgütün 'den yurtdışına kaçmaya çalışan üyeleri ile kripto diye adlandırılan mensuplarının üzerine yoğunlaştığını belirtirken, terör örgütünün maddi kaynaklarını ve etkinlik alanlarını ise başta Avrupa, Balkanlar ve Afrika ülkelerine taşıdığı değerlendirmesi yaptı. Terör örgütünün ABD ve Avrupa'da Türkiye aleyhine manipülasyon ve propagandayı sürdürdüğünü ifade eden güvenlik kaynakları, ülke içinde örgütlenme ve faaliyet yürütme kabiliyetini kaybettiğini dile getirdi.

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