Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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