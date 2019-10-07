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  • Son Güncelleme: 07.10.2019 11:31

açıkladı! Yavuz Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı

Son dakika haberi... ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan açıkladı! Yavuz Güzelyurt'a demirledi

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