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  • 07.10.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 11:22

davasında yeni gelişme! O kayıtlar mahkemede!

2018’de ’da bir plazanın 20.katından aşağıya atılmasıyla yaşamını kaybeden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi ’in ölümüne ilişkin devam eden davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkemenin ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. 'dan mahkemenin talebine ilişkin gelen yanıt şaşırttı.

Şule Çet davasında yeni gelişme! O kayıtlar mahkemede!

Bütün Türkiye'nin konuştuğu davasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. 'da bir plazanın 20. katından aşağıya atılmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasına ilişkin kayıtlardaki ayrıntılar dikkat çekti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden () mahkemenin talebine ilişkin yanıt geldi.

İşte Şule Çet davasına ilişkin son dakika ayrıntılar
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Çet'in psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor alınması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine yanıt geldi.

Yanıtta, "Merkezimiz görev ve yetki alanında bulunan ithal ilaç ödemeleri kapsamında Medula eczane sisteminde, yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişinin ithal ilaç kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

KAYITLAR MAHKEMEDE
SGK tarafından, Şule Çet'in hayatı boyunca kullandığı tüm ilaç kayıtlarının Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi. Mahkeme, Gazi Hastanesi ile Hastanesi'ne "acil" koduyla "psikiyatri heyeti" kurulması talimatının yer aldığı bir yazı göndermiş, üç psikiyatri doktorundan oluşan heyetin, Çet'e ait tedavi evrakları üzerinden değerlendirme yapacağı belirtilmişti.

ASANSÖRÜN ÖNÜNDEKİ KONUŞMALARI ÇÖZÜLECEK
16 Ekim'de görülecek davanın dördüncü duruşması öncesi geçtiğimiz hafta da önemli bir gelişme daha yaşanmıştı. Olayın aydınlatılması amacıyla kamera görüntülerinin incelenmesi için aranan dudak okuma uzmanı bulunmuştu. Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olan uzmanın, şu anda 'da bulunan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenilmişti.

Şule Çet davasının tutuklu sanıkları Berk Akand ve Çağatay Aksu müebbet hapis talebiyle yargılanıyor.

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