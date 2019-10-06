Yavuz, sondaja başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştığını açıkladı. Bakan Dönmez, Twitter'dan "Gemimiz tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra en kısa sürede sondaja başlayacak" ifadelerini kullandı.
POMPEO TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri için "yasa dışı" dedi. Yunanistan-Mısırİsrail arasındaki enerji işbirliğine destek verdiğini söyledi.
ŞEHİDE SON GÖREV
Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında traktör çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin annesi Raife, babası Şahabettin ve 6 kardeşi, tabuta sarılarak ağladı.
IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 100
Irak'ta 1 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösteriler, korkunç boyutlara ulaştı. Başkent Bağdat ve birçok kentte devam eden gösterilerde ölü sayısı 100'e, yaralı sayısı ise 2 bine çıktı. Göstericilere müdahale eden polisin, gerçek mermi kullandığı açıklandı.
BELÖZOĞLU'NA TAKİPSİZLİK
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu'nun "ByLock" kullanıcısı olmadığı ve örgüt talimatı sonrası Bank Asya'da para artışı bulunmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.
EVLAT NÖBETİNDE 34. GÜN
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti, 34. güne girdi. HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 53'e yükseldi. Ayşegül Biçer, "Oğlum geri dönecek, Türk askeri olacak" dedi.
POMPEO TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri için "yasa dışı" dedi. Yunanistan-Mısırİsrail arasındaki enerji işbirliğine destek verdiğini söyledi.
ŞEHİDE SON GÖREV
Hatay'da Suriye sınır hattındaki kontrol noktasında traktör çarpması sonucu şehit olan Piyade Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin annesi Raife, babası Şahabettin ve 6 kardeşi, tabuta sarılarak ağladı.
IRAK'TA ÖLÜ SAYISI 100
Irak'ta 1 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösteriler, korkunç boyutlara ulaştı. Başkent Bağdat ve birçok kentte devam eden gösterilerde ölü sayısı 100'e, yaralı sayısı ise 2 bine çıktı. Göstericilere müdahale eden polisin, gerçek mermi kullandığı açıklandı.
BELÖZOĞLU'NA TAKİPSİZLİK
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu'nun "ByLock" kullanıcısı olmadığı ve örgüt talimatı sonrası Bank Asya'da para artışı bulunmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.
EVLAT NÖBETİNDE 34. GÜN
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti, 34. güne girdi. HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 53'e yükseldi. Ayşegül Biçer, "Oğlum geri dönecek, Türk askeri olacak" dedi.
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