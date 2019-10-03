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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 17:01

Son dakika: Bakan Dönmez: , bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor

ve , ", sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan açıkladı: Yavuz, bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, nin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız." ifadelerini kullandı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.



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