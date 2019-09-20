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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 13:29

Zillet İttifakı'nda çatlağı! İpler kopuyor!

İYİ 'ın katıldığı bir televizyon programında ittifakı için kullandığı "Kimse bizi  ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın" sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın “Bu tür değerlendirmelerle ’nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur” cevabını vermesi iş birliği kopuyor mu sorusunu akıllara getirdi.

Zillet İttifakı'nda HDP çatlağı! İpler kopuyor!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 31 Mart yerel seçimlerine birlikte giren ve arasındaki çatlak gün geçtikçe büyüyor.

İYİ , CHP ile yapılan ittifak için dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Türkkan'ın, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Türkkan'ın açıklamalarına cevap veren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu tür değerlendirmelerle Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur" ifadelerini kullanması ittifakta iplerin kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi.

Öte yandan İYİ Parti'nin 'nın terör faaliyetlerine kısık sesle tepki gösterirken CHP'yi ile iş birliği içinde görmesi de dikkat çekti.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE OLMASINI İSTEMİŞLERDİ
'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı 'ın tahliye olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

DİYARBAKIR ANNELERİ AÇIKLAMASINDA PKK VE HDP YER ALMAMIŞTI
Akşener'in Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti için yaptığı açıklamada HDP ve PKK'dan bahsetmemesi dikkat çekmiş, "O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadeleri ise büyük tepki görmüştü.

Hemen hemen her konuda duyar kasan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Diyarbakır anneleriyle ilgili günler sonra açıklama yapmıştı.

İki partinin de HDP'yi bu kadar savunup korurken bir anda söz konusu parti nedeniyle iplerini koparacak safhaya gelmesi gözlerden kaçmadı.

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