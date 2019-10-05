Türkiye'ye düzenlenen 7 Şubat MİT operasyonu, Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi dış destekli operasyonların hemen öncesinde "takım arkadaşları" arayan BBC Türkçe, yine aynı şeyi yaptı. Tüm bu operasyonların yaklaşık 2-3 ay öncesinde adete bir mesaj verir gibi ilan yayınlayan BBC Türkçe'nin 2 Ekim'de yeniden "takım arkadaşları" araması akıllara "yeni bir operasyon mu var?" sorusunu getirdi. Yayınlanan bu ilanlar adeta "BBC Türkçe yeni bir operasyon öncesi 'mevsimlik işçi' mi arıyor?" dedirtti.

Özellikle son dönemde ekonomik darbe girişimi deneyen güçlerin Türkiye'nin yaptığı hamlelerle istediklerini elde edememesi ve ardından BBC Türkçe tarafından yayınlanan bu ilan "2020'de de hedef yeniden ekonomi mi?" sorusunu sordurdu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DE TWITTER'DAN MESAJ VERDİ

ABD Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden skandal bir olaya imza atarak adeta mesaj verdi.

ABD Büyükelçiliği'nin onaylı Twitter hesabı tarafından,15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarından olan kapatılan Bugün Gazetesi eski yazarı Ergün Babahan'ın paylaştığı tweet beğenildi.

Firari FETÖ'cü Babahan attığı tweette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.

İŞTE BBC TÜRKÇE TARAFINDAN YAYINLANAN O İLANLAR

7 ŞUBAT MİT KRİZİNDEN 3 AY ÖNCE





17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNDEN 1 AY ÖNCE



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN 3 AY ÖNCE



VE 4 GÜN ÖNCE YAYINLANAN YENİ İLAN



Takvim.com.tr/Özel haber