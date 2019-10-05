İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay hattı üzerindeki duraklara Çince yazılmış tabelalar asıldı. Söz konusu uygulama tepki çekerken İBB'ye Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik gerçekleştirdiği zulüm hatırlatıldı.

İstanbul'da bazı toplu taşıma duraklarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Çapa-Şehremini ve Pazartekke gibi tramvay duraklarında Türkçeye ek olarak Çince isimlere de yer verildiği görüldü. Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara akıl almaz zulümlerde bulunduğu bilinirken İBB'nin söz konusu uygulaması tepki çekti. Bazı bölgelerde sadece Çince tabela olması da dikkat çekti.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İBB ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay duraklarına Çince durak isimlerinin asılmasına özellikle sosyal medyada tepki gösterildi.

Sosyal medyada birçok vatandaş bu skandal uygulamaya tepki gösterirken, tabelaları sökme çağrısı da yapıldı. Bir kullanıcı, "Şişhane metroymuş burası. Ben gördüğüm her Çince tabelayı indireceğim. Sizler de görünce indirin." mesajı paylaştı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

-Çin'in Uygur Türklerine yaptığı insanlık dışı muamele ve zulüm ortadayken İBB'nin Çin ile "dostluk anlaşması" yapıp bir de durak isimlerini Çince yazması akıl alır şey değil. Kendinize gelin...

-İstanbul'da durak isimleri Çince yazılmış. İBB, Doğu Türkistan'ın işgali yıl dönümünde Çin'e jest mi yapıyor? Yazıklar olsun.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan dostluk anlaşması kapsamında toplu ulaşım duraklarına Çince durak isimleri asıldı. Pekin yönetimi yüzbinlerce Doğu Türkistan

-Türk'ünü toplama kamplarında esir tutarken bu 'jest' nereden çıktı acaba?



