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  • 03.10.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 16:54

'ndan kurnazlığı!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımları, zamlar ve tatilleriyle gündeme gelen 'li Başkanı 'nun 'deki yoğunluğuna bulduğu çözüm daha büyük bir kaosa yol açtı. Metrobüs turnikelerini üst geçidin başına çeken , metrobüse binmeyecek kişileri unuttu. Sadece üst geçidi kullanacak olan vatandaşlar da metrobüs tarifesi üzerinden akbil basacaklar.

İmamoğlu'ndan üst geçit kurnazlığı!

'da duraklarındaki yoğunluk sürüyor. O durakların başında ise geliyor.

'nin 'li Başkanı 'nun yoğunluğu azaltmak için bulduğu çözüm daha büyük bir kaosa yol açtı. Yoğunluğu azaltmak için metrobüs girişindeki turnikeler üst geçidin başına alındı, ama bu da çözüm olmadı. Yoğunluk bu kez de köprünün girişinde oluştu.

Öte yandan Altunizade durağında bulunan turnikeleri üst geçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yetkilileri bu seferde üst geçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanlardan akbil kullanmalarına neden oldu. 50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşlar diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmamaları gerekiyor. Aksi takdirde üst geçidi ücretli olarak geçmiş olacaklar.

Üst geçide kurulan turnikeler nedeniyle ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte o tepkiler:

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