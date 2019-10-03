İmamoğlu'ndan üst geçit kurnazlığı!

İstanbul'da metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor. O durakların başında ise Altunizade geliyor.

İBB'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğunluğu azaltmak için bulduğu çözüm daha büyük bir kaosa yol açtı. Yoğunluğu azaltmak için metrobüs girişindeki turnikeler üst geçidin başına alındı, ama bu da çözüm olmadı. Yoğunluk bu kez de köprünün girişinde oluştu.

Öte yandan Altunizade durağında bulunan turnikeleri üst geçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yetkilileri bu seferde üst geçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanlardan akbil kullanmalarına neden oldu. 50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşlar diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmamaları gerekiyor. Aksi takdirde üst geçidi ücretli olarak geçmiş olacaklar.

Üst geçide kurulan turnikeler nedeniyle ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte o tepkiler: