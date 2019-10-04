Cumhuriyet gazetesi İSPARK ihalesinden sonra İBB propagandasına başladı!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı, zamlar ve torpilleriyle gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liyakatten bahsederken yandaşlarına para akıtmayı da es geçmiyor.

Yerel seçimlerden önce derneklere ve vakıflara yardım yapılmayacak deyip kendisine yakın vakıflara yardım yapan Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İSPARK için Cumhuriyet gazetesi ile ihale imzalamıştı.

İBB ve Cumhuriyet gazetesi arasında yapılan anlaşmaya göre gazeteye günde 11 bin lira ayda ise 341 bin lira ödeme yapılacak.

İSPARK İHALESİ GAZETE YAZARLARINI DA SATIN ALMAYA YETMİŞ!

İmamoğlu'nun Cumhuriyet gazetesine yaptığı bu kıyağın ardından gazete yazarları İmamoğlu için çalışmaya başladı. İSPARK için yapılan ihale, öyle görünüyor ki gazete yazarlarını da satın almaya yetmiş.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, bugünkü yazısında Hamidiye Su'ya ambargo yalanını kullanarak Ekrem İmamoğlu için propaganda yaptı.

Hamidiye Su'ya ambargo uygulandığı yalanını malzeme yapan Söğüt, İmamoğlu için Hamidiye Su'ya bir slogan buldu.

İşte Söğüt'ün o yazısı:

"İktidarın aniden siyasi bir silaha dönüştürdüğü bu meseleyle ilgili olarak CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne destek olmak isteyenler birbiri ardına kampanyalar düzenleniyor ve iktidarın ekonomik ambargo çabasını boşa çıkarmaya çalışıyorlar.

Görünüşe bakılırsa, Hamidiye suyu bir süre bu ülkede tadına, rengine bakılmaksızın illa tüketilen ya da asla tüketilmeyen ve bu şekilde siyasi rengi belli eden bir turnusol kâğıdı olacak.

Ben de bu vesileyle rengimi belli etmek ve kendimce bu destek kampanyasına katkıda bulunmak istiyorum:

Düne kadar Hamidiye sularının reklam sloganı:

"Hamidiye denince herkes susar"dı.

Önerim bu sloganın, "Hamidiye bir sudur, iç iç kudur" diye değiştirilmesi ve iktidara bu vesileyle ince bir ayar verilmesi."