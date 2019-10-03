Bugünkü
Takvim

İstanbul'da metrobüs çilesi devam ederken Fransa'ya gitti

İstanbul'da metrobüs çilesi, bitmek bilmedi. Son bir haftadır Çekmeköy metro yolcularının da katılımıyla Altunizade'deki yolcu yoğunluğu giderilemedi. Bu soruna çözüm bulunmadan Büyükşehir Belediye Başkanı da Fransa'ya gitti.



İstanbul'da metrobüs çilesi, bitmek bilmedi. Son bir haftadır Çekmeköy metro yolcularının da katılımıyla Altunizade'deki yolcu yoğunluğu giderilemedi. Bu soruna çözüm bulunmadan Büyükşehir Belediye Başkanı da Fransa'ya gitti. Dün Paris Belediye Başkanı ve UNESCO yetkilileri ile bir araya geldi. Durağa gönderilen az sayıdaki boş metrobüsler de çileye çare olmadı.




Altunizade'deki yolcu yoğunluğu hala bitirilemedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da metrobüs çilesi devam ederken Ekrem İmamoğlu Fransa'ya gitti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri