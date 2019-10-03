İstanbul'da metrobüs çilesi, bitmek bilmedi. Son bir haftadır Çekmeköy metro yolcularının da katılımıyla Altunizade'deki yolcu yoğunluğu giderilemedi. Bu soruna çözüm bulunmadan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fransa'ya gitti. Dün Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve UNESCO yetkilileri ile bir araya geldi. Durağa gönderilen az sayıdaki boş metrobüsler de çileye çare olmadı.
Altunizade'deki yolcu yoğunluğu hala bitirilemedi.
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