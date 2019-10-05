Başkan Erdoğan paylaştı! İşte günün fotoğrafı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Instagram'dan "Anlaşıldı" notu ile Kızılcahamam'dan bir fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı. Erdoğan'ın paylaşımı günün fotoğrafı oldu.