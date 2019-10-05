Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.10.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 14:50

Başkan Erdoğan paylaştı! İşte günün fotoğrafı

, 29. İstişare Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın hesabın yaptığı paylaşım ise günün fotoğrafı oldu.

Başkan Erdoğan paylaştı! İşte günün fotoğrafı

ve Genel Başkanı , partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hesabı Instagram'dan "Anlaşıldı" notu ile Kızılcahamam'dan bir fotoğraf paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı. Erdoğan'ın paylaşımı günün fotoğrafı oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan paylaştı! İşte günün fotoğrafı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri