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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 10:22

Son dakika: duyurdu! ve 'den 'ın doğusunda 3. kara devriyesi

'ndan yapılan son dakika açıklamasında "’de ’ın doğusunda tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi başladı." dedi.

'de 'ın doğusunda tesisi kapsamında, ve personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.

'ndan () yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA'ların iştirakiyle Telabyad'ın doğusunda başladı" bilgisi paylaşıldı.

İŞTE 3. KARA DEVRİYESİNDEN İLK KARELER:




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