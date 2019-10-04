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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 18:07

Son dakika: Emniyet'ten flaş açıklama: 'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, 'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı operasyonda lerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet'ten flaş açıklama: Yakalandılar

'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda lerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

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