Hulusi Akar: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile dün telefonda görüştü. Akar, Esper'e Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Ekim 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile dün telefonda görüştü. Akar, Esper'e Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Akar, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğin sonlandırmasını da istedi. Fırat'ın doğusunda 30 kilometrelik derinlikte, teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge kurulması gerektiğini ifade eden Akar, "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Bunda son derece kararlıyız" dedi.



HAYAT MEMAT MESELESİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, güvenli bölge ile ilgili Türkiye'nin kararlılığına daha dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, "Hayat memat meselesi" dedi ve ekledi: "Zorluklara bakarak bugün beklersek, adım atmazsak yarın çok daha büyük bir zorlukla karşı karşıya kalırız. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."



ERDOĞAN'DAN KIYAT'A SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan, kendisine sosyal medya üzerinden benzetmelerde bulunarak tehdit eden eski asker Atilla Kıyat hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Dr. Hüseyin Aydın dilekçesinde, "Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını 40+1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir" dedi.



KUMPAS HAKİMİNE CEZA

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen "Balyoz", "Devrimci Karargah" gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski başkanı Ekrem Ertuğrul için karar verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tutuksuz sanık Ertuğrul'u terör örgütü FETÖ'ye yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor.



IRAK'TA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Irak'ta tansiyon yükseldi. 1 Ekim'den bu yana Bağdat ile güney kentlerinde "yolsuzluk, işsizlik ve kamu yoksunluğu" nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 28'e yükseldi. Bin 177 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sokağa çıkma yasağına rağmen eylemlerin sürdüğü, kamu binalarının ateşe verildiği, silah ve patlama seslerini yükseldiği kaydedildi.



ŞEHİTLERE KÜFÜR ETTİ, YAKALANDI

İ stanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.K. (17) adlı kişinin dini değerlere, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve şehitlere yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunu belirledi. O.K., Sarıyer Maden Mahallesi'nde babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.