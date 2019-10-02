Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor
Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, "Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" denilmişti.
02.10.2019 11:54
- Son Güncelleme: 02.10.2019 11:57
İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM
Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, "Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şeklide herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.
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