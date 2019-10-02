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Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, "Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" denilmişti.

02.10.2019 11:54 - Son Güncelleme: 02.10.2019 11:57
Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor

Altunizade metrobüs durağında hafta başından beri aşırı yoğunluk yaşanıyor.

Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor

Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor

Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşanıyor. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor.

Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor

Altunizade metrobüs durağında aynı manzara hafta başından beri yaşanıyor.

Altunizade metrobüs durağında yine aynı manzara! Vatandaşın çilesi devam ediyor

İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM
Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, "Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şeklide herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.

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