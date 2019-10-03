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  • 03.10.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 17:15

'Bana Türk denilmesinden utanıyorum' diyen sevicisi Zuhal Demir 'da oldu!

seviciliği ile bilinen ve vatandaşlığından utandığını söyleyerek çıkan Zuhal Demir, PKK'nın Avrupadaki kalesi olarak bilien 'da oldu.

PKK sevicisi Zuhal Demir Belçika'da Adalet Bakanı oldu!

Terör sevicisi Zuhal Demir, terör örgütü 'nın Avrupa'daki kalesi olan 'da oldu.

TÜRK DENMESİNDEN UTANIYORMUŞ!
Kürt kökenli Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından utandığını söyleyerek vatandaşlıktan çıkmıştı.

"TÜRK KİMLİĞİ İSTEMİYORUM"
Demir, "Ben Türk kimliği istemiyorum, Türk kimliğinin iptali için verdiğim dilekçe kabul oldu. Ailemden gelen Türk kimliğimi kendi isteğimle devam ettirmek istemedim ve Türk vatandaşlığımın iptali için gerekli prosedürü uyguladım." demişti.

"TÜRKÇE DERSLERİ YASAKLANSIN"
Kürt kimliğiyle öne çıkan Zuhal Demir, ülkede Türkçe derslerinin yasaklanması için öneri vermişti.

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