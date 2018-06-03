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'in skandal sözlerine çok sert cevap!

Avrupa Birliği Bakanı , Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Zuhak Demir'i, "Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesin" çıkışını sosyal medya hesı Twitter üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Zuhal Demirin skandal sözlerine çok sert cevap!

Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı , Gentşehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki göstermişti.

Konu ile alakalı Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan AB Bakanı Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;
Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kul edilemez olduğunu söylemiş.

Eşit Haklar'dan sorumlu bakanın böyle bir açıklama yapması utanç verici Bu sözler söylenirken "entegrasyon"dan bahsedilmesi de çok yanlış. Resmen en kaba haliyle asimilasyon çağrısı bu.

Entegrasyonun sağlıklı olması için insanların ana dillerini öğrenmelerinin ve kimliklerini geliştirmelerinin önünde engel olmaması gerekir.İnsanların ana dillerini yasaklama çağrısı yaparak entegrasyondan bahsetmek sadece asimilasyoncu politikalara daha renkli kılıf bulmaktan ibarettir.

Bu Bakan, geçen sene, "Müslümanların bazen zorlamayla da olsa Batı'nın değerlerini benimsemesi gerektiğini" söylemişti. Bu zihniyeti tanıyoruz. Orjinal değil. 'da Asya'da ve başka coğrafyalarda kültür dayatma adına büyük zalimliklere imza atmış bir zihniyetin güncellenmiş hali. Bu zihniyet birilerini "aydınlanma"ya zorlama hakkını kendinde gören en baskıcı zihniyettir. Bu, "aydınlanmış despotizm"dir.

Bugün Avrupa demokrasileri için tehdit dışardan değil içerdendir. Bu baskıcı zihniyet demokrasiyi tehdit etmektedir.

Bu Bakanın bu sömürgeci sözlerini okuyunca zihnimde Frantz Fanon'un "siyah deri, beyaz maskeler" kitabı satır satır canlandı yeniden.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 16:38
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Fetocu bu kadin Fetocu bu kadin

krypto ermeni ajani...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.06.2018 17:43
mahmut mahmut

o şerefsizde türk kanı olmadığı belli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.06.2018 16:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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