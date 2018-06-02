PKK propagandası yapmakla suçlanan Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zuhal Demir, Müslümanlar ve Türkiye karşıtı söylemlerine devam ederken, bu kez Türk çocuklara okul sonrası Türkçe ders verilmesine itiraz etti.

Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinde Türkiye karşıtı söylemleriyle öne çıkıp Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olan Zuhal Demir, yakın zamanda Türk vatandaşlığından çıkmak istediğini söylemişti.

Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesinin haberine göre Gent kenintinde 50 civarında Türk kökenli öğrenci okul sonrası maaşları Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan öğretmenler tarafından Türkçe eğitimi alıyor. Bunun entegrasyona karşı bir hareket olduğunu savunan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe derslerini Türklerin Flaman toplumuna entegre olmaması için sağladığını iddia etti.





Söz konusu habere yorumda bulunan bir Türk genç, aldığı bu dersler sayesinde arkadaşlarıyla beraber 14 yaşında iki dile de hakim olduklarını söyleyip şu soruyu yöneltti: "Şimdi biz topluma entegre olmadık mı?"

Demir'in çıkışına sağ duyulu Flaman okurlardan da tepkiler geldi. Okuyuculardan biri İbranice derslerinin verildiğini ve hatta bunların finansmanının Belçika tarafından sağlandığını iddia etti. Gent eğitim sorumlusu Elke Decruynaere ise bu gibi konuların siyasallaştırılmaması gerektiğini söyleyip, Polonya elçiliği aracılığıyla da okul sonrası Lehçe öğretildiğini hatırlattı.





VATANDAŞLIKTAN ÇIKMAK İSTEMİŞTİ

De Morgen'e verdiği mülakatta kendisini Flaman olarak hissettiğini uzunca örnekler vererek anlatan Demir, Türk makamlarının vatandaşlıktan çıkma isteğini reddetmesi olasılığı üzerine, "En azından bu aşkın bittiğini belirtmiş olurum" dedi. Flaman milliyetçisi N-VA'da siyaset yapan Demir, çifte vatandaşlığın kaldırılmasını istese de, binlerce AB'li çifte vatandaşın yaşadığı Belçika'da böyle bir uygulamanın olması neredeyse imkansız gözüküyor.

Demir'in Müslümanlar ve Türkiye karşıtlığı, kendisinin aşırı bir partide tutunup bakan görevine getirilmesinin en önemli etkeni olarak görülüyor.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

"Müslümanlar bizim değerlerimize adapte olamaz" diyerek tepki çeken Demir, "Belçika'da yasayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir" diyerek ülkede yaşayan Müslüman toplumu hedef gösterdi. Demir ayrıca, gerekirse zor kullanarak Müslümanların entegre edilebileceğini söylemişti. Yıllarca vergileri ve ağır iş sektörlerindeki katkılarıyla ülkeye büyük katkı sağlayan Müslüman toplum ise, Eşit Haklardan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde Demir'in olmaması gerektiğini savunuyor.

PKK DİRENİŞ ÖRGÜTÜ

N-VA'lı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Mark Demesmaeker ile Knack dergisine "Erdoğan Kürtleri öldürmek istiyor" başlıklı bir yazı yazan Demir, PKK'yı tanımlarken "yasaklı Kürt direniş örgütü" tabirini kullandı. Demesmaeker ise, Brüksel'de düzenlenen neredeyse bütün PKK gösterilerinde ve duruşmalarında boy göstermenin yanısıra, yakın zamanda Fethullahçı Terör Örgütü'nün medya ayağını oluşturan iki isimle beraber Türkiye karşıtı bir konferans düzenledi.

DEMİR'İN DAĞ SEVDASI

Kendiyle çelişkiye düşercesine her defasında şiddete karşı olduğunu söyleyen Demir, Humo dergisinin PKK-YPG'yi övdüğü "Yılın insanları: Kürtler" başlıklı sayfasını paylaştı. Kalaşnikof otomatik silahlarının görüldüğü dergiyle gülümseyerek poz veren Demir, Kuzey Irak'ta bir röportaj sırasında, babasının Belçika'ya gelmemiş olması durumunda "O zaman arkamdaki dağlarda olurdum galiba" diyerek önünde durduğu dağları gösterdi.





PKK ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Demir Belçika devlet kanalı Canvas'taki bir programa katılıp Türkiye ve terör konusu üzerine yorumlarda bulundu. PKK etkinliklerindeki fotoğraflarının sorulduğu programda, Demir bunun olağan olduğunu söyleyip Brüksel'de düzenlenen PKK yürüyüşüne katıldığını da gizlemedi.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI

2011'de mecliste yaptığı bir konuşmada, mecliste başörtüsünün yasaklanmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Belçika ve Fransa'daki başörtülü çalışanların şikayetlerini reddetmesini sevinçle karşılayan Demir, "Müslümanlar bizim değerlerimizi benimsemeli. Ancak herkes bunu kendi inisiyatifi ile yapmıyor. Bazılarının yardıma veya zorlamaya ihtiyacı var" diyerek zor kullanma yöntemine işaret etti.

BELÇİKA'LI TÜRKLERDEN ŞİKAYETÇİ

Darbe girişimi sonrası Belçika'da yaşayan Türklerin düzenlediği protestolardan rahatsız olan Demir, Belçika vatandaşı olan Türklerin büyük çoğunluğunun vatan olarak Türkiye'yi gördüğünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini ve bunun "bir problem" olduğunu savundu. Belçika'daki FETÖ üyelerinin protesto edilmesinden rahatsızlığını belirten Demir, Türk vatandaşları için "kendileri bura da olsalarda kalpleri İstanbul Boğazı'nda" dedi.

asimile olmaları kendi menfaatinedir" diyerek ülkede yaşayan Müslüman toplumu hedef gösterdi. Demir ayrıca, gerekirse zor kullanarak Müslümanların entegre edilebileceğini söylemişti. Yıllarca vergileri ve ağır iş sektörlerindeki katkılarıyla ülkeye büyük katkı sağlayan Müslüman toplum ise, Eşit Haklardan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde Demir'in olmaması gerektiğini savunuyor.