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  • 03.10.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 17:42

Anadolu Adliyesi'nde !

’daki C blok -1’inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

'daki 'nda duruşma sonrası çıktı.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.

Ayrıntılar geliyor...

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