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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 17:21

Başkan Erdoğan skandal paylaşıma sessiz kalmadı! Emekli Koramiral 'tan şikayetçi oldu

Başkan 'ın avukatı , Twitter'daki bir paylaşımından dolayı Emekli Koramiral hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkan Erdoğan skandal paylaşıma sessiz kalmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Emekli Koramiral 'ın, 1 Ekim 2019'da, Twitter'daki hesabından "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir..." şeklinde paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Söz konusu paylaşımın TCK'nin 106. maddesinde düzenlenen "tehdit" suçunun unsurlarını ihtiva ettiği bildirilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, şikayete konu paylaşımında her ne kadar ın adını zikretmemiş olsa da paylaşımın bütünü ve altındaki yorumlarla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır.

"CUMHURBAŞKANIMIZA SON BİÇMEYE ÇALIŞTI"
Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50+1'den 40+1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanımız açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onayladığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil.' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur. Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."

Dilekçede, şüpheli hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması talep edildi.

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