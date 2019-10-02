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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 20:25

ve 'ten ortak operasyon: 5 'lı terörist öldürüldü

Türkiye'den teröre darbe üstüne darbe geliyor. ve 'in koordineli çalışmasıyla 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'ten teröre ağır darbe!

'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Milli İstihbarat Teşkilatının () koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

BUGÜN 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.

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