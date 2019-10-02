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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 15:13

Son dakika: Kaymakamın aracına düzenleyen 'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında ilçesi kaymakamının aracına yönelik eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.

Kaymakamın aracına saldırı düzenleyen PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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