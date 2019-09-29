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  • Son Güncelleme: 29.09.2019 13:12

'li teröristlerin sınırdaki hareketliliği görüntülendi

, Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon için hazırlıklarını sürdürürken sınırda da hareketli anlar yaşandı. 'nin Kamışlı şehrindeki 'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliliği görüntülendi

'nin Kamışlı kentinde 'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği gözlendi. Gündüz saatlerinde YPG'li teröristlerin kamyonetlerle sınır hattında gezdikleri görüldü. Teröristleri taşıyan kamyonet, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerleyerek gözden kayboldu.

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