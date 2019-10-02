Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.10.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:42

'den 'deki saldırılara kınama

, 'nin orta kesimlerinde yer alan ordu karargahlarına düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, bu ülke halkı ve hükümetine hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama

yapılan yazılı açıklamada, 'nin Boulkessi ve Mondoro'da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda 2'si sivil olmak üzere, 27 kişi hayatını kaybetmişti.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'den Mali'deki saldırılara kınama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri