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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 20:09

Bakanlık duyurdu! 'ta 2 etkisiz hale getirildi

Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröre bir darbe de Şırnak'ta vuruldu!

İç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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