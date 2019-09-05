Çevrecilik ahkâmı kesen CHP, yol uğruna ağaçları katletti!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP'li belediye başkanlarının icraatleri, belediyecilikten anlamadıklarını gözler önüne serdi.

Zamlar ve işçi kıyımları ile dikkat çeken CHP'li belediyeler bu sefer de ağaç katliamı ile gündeme geldi.

Seçim öncesi Ankara'ya "Yeşil Kuşak Projesi" ile nefes aldıracaklarını, var olan yeşili daha da artıracakları vaadinde bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara- Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı üzerinde ağaç kıyımına imza attı.

Belediye ekipleri yol genişletme çalışması kapsamında yol kenarındaki ağaçları bir başka noktaya taşımak yerine kesti.