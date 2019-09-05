Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.09.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 09:04

Çevrecilik ahkâmı kesen , yol uğruna ağaçları katletti!

leri sonrasında Belediyesi'ni kazanan 'nin çevrecilik rolleri boş çıktı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı , Ankara- yolu üzerindeki ağaçları katletti.

Çevrecilik ahkâmı kesen CHP, yol uğruna ağaçları katletti!

lerinin ardından göreve gelen 'li belediye başkanlarının icraatleri, belediyecilikten anlamadıklarını gözler önüne serdi.

ve işçi kıyımları ile dikkat çeken CHP'li belediyeler bu sefer de ağaç katliamı ile gündeme geldi.

öncesi 'ya "Yeşil Kuşak Projesi" ile nefes aldıracaklarını, var olan yeşili daha da artıracakları vaadinde bulunan CHP'li Belediye Başkanı , Ankara- yolu üzerinde ağaç kıyımına imza attı.

Belediye ekipleri yol genişletme çalışması kapsamında yol kenarındaki ağaçları bir başka noktaya taşımak yerine kesti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriÇevrecilik ahkâmı kesen CHP, yol uğruna ağaçları katletti!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri