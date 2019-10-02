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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 11:09

'da son yılların en büyük uyuşturucu u: 1 ton 800 kilo ele geçirildi

emniyetine bağlı ekiplerce düzenlenen uyuşturucu larında tam 1 ton 800 kilo ile yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan uyuşturuculara el koyulurken, toplam 14 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonun son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

İstanbul'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

polisi tarafından düzenlenen larda 1 ton 800 kilo , yangın tüpleri içine gizlenmiş 60 kilogram eroin, kokain ve reçine esrar ele geçirildi. Toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonların, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarına ara vermeden sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 800 kilo skunk maddesinin de içinde olduğu büyük bir operasyona daha imza attı.

Balkan ülkeleri üzerinden yasadışı yollardan yurda sokulan skunk türü uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği istihbaratını alan narkotik polisi, son 15 günde 8 ayrı ilçede peş peşe operasyonlar düzenledi.

Avrupa yakasında Silivri, Bayrampaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde çok sayıda adrese baskın düzenleyen emniyet güçleri, operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ve silahlar ele geçirdi.

Toplam 1 ton 881 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu maddelerin, İstanbul'da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürüldü.

Ele geçirilen skunk, eroin ve kokainleri Türkiye'den Avrupa piyasasına sürmek isteyen şebekenin arkasında, Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış büyük suç organizasyonlarına yön veren uyuşturucu kartelleri olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan İstanbul'da yıl başından bu yana uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 20 tonun üzerinde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği öğrenildi.

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