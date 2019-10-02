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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 19:45

'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

'nda kuzeyindeki bölgesinde 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

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