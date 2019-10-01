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'İsyan'büs! Altunizade metrobüs durağındaki insan i 'pes' dedirtti

Metrobüs durağındaki insan i 'pes' dedirtti. Haftanın metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade'de adım atacak yer kalmadı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, yetkililerden bir çözüm bulmasını istedi.



Metrobüs durağındaki insan i 'pes' dedirtti. Haftanın metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade'de adım atacak yer kalmadı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar, yetkililerden bir çözüm bulmasını istedi. Merve Eren, "'a insan eklenmiş herhalde. Rezalet bir yolculuktu" dedi. Menekşe Güngör, "Kamyonlarla insan mı getiriyorlar diye düşündüğüm zamanlar oluyor" diye konuştu.



Ezilme tehlikesi geçirdiler



YANGIN PANİĞİ
Perpa durağında bir metrobüsün motor kısmında çıktı.

Olay yerine giden itfaiye ekibi, alevleri söndürdü.





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