Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.10.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 10:41

'nın oğlundan ilginç açıklama!

'ın Başkonsolosluğunda canice öldürülen 'nın oğlu Salah Kaçıkçı, ilginç bir açıklamada bulundu. Kaçıkçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan ilginç açıklama!

'daki Başkonsolosluğunda geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci 'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

VELİAHT PRENS SELMAN İTİRAF ETMİŞTİ
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı inden 1 yıl sonra ilk kez basına demeç vermişti.

1 yıl sonra sessizliğini itirafla bozan , "Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında gerçekleşti. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum" demişti.
Gazetecinin "Cinayetten haberiniz yok ama uçağınızı nasıl alıp gidebiliyorlar?" sorusunu yanıtlayan Selman, "Bunu yapma yetkisi olan bakan ve yetkililer" var yanıtını vermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCemal Kaşıkçı'nın oğlundan ilginç açıklama!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri