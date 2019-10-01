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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 10:56

Son dakika: Sınırda devrildi: 2 yaralı!

'in Oğuzeli ilçesinde sınırı bölgesinde devriye atan şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 hafif şekilde yaralandı.

'te şarampole devrilen taki 2 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada araçtaki iki asker hafif yaralandı.

Ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar, daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, yaralıları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

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