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  • 01.10.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 16:29

'li hakkında flaş gelişme!

Bölücü terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin Milletvekili hakkında, "Gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da" sözleri için fezleke hazırlandı.

HDP'li Leyla Güven hakkında flaş gelişme!

"Gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da." diyen Milletvekili hakkında TBMM'ye gönderilmek üzere fezleke hazırlandı.

Hakkındaki terör davaları nedeniyle tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı. Güven, burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında, bu eylemde yaptığı konuşmada sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Güven hakkındaki soruşturmanın ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke de hazırlandı. Fezleke, TBMM'ye gönderilecek.

NE DEMİŞTİ?
HDP'li Güven, 11 Eylül'deki eylem sırasında yaptığı, hakkında soruşturma açılmasına neden olan konuşmada şunları söylemişti:

"Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 29 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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